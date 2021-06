La BNS maintient sa politique accommodante

La BNS maintient sa politique accommodante









Sans surprise, la Banque nationale suisse opte pour le statu quo...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sans surprise, la Banque nationale suisse opte pour le statu quo. La BNS poursuit sa politique monétaire expansionniste afin d'assurer la stabilité des prix et de continuer à soutenir la reprise de l'économie suisse face aux conséquences de la pandémie de Covid-19. Elle laisse à -0,75% son taux directeur et le taux d'intérêt négatif appliqué aux avoirs à vue à la BNS, et reste disposée à intervenir au besoin sur le marché des changes en tenant compte de l'ensemble des monnaies. Le franc se maintient à un niveau élevé. La politique monétaire expansionniste assure des conditions de financement favorables, contribue à un approvisionnement adapté de l'économie en crédit et en liquidités, et atténue les pressions à la hausse sur le franc.

Dans son scénario de base pour la Suisse, la BNS s'attend à ce que la reprise économique se poursuive au second semestre, pour autant que les mesures d'endiguement continuent à être assouplies. Dans ce contexte, la BNS table sur une croissance du PIB d'environ 3,5% pour 2021. La révision à la hausse de la prévision par rapport à celle de mars s'explique essentiellement par le fait que le recul du PIB au premier trimestre a été moins marqué que prévu. Le PIB suisse devrait retrouver à la mi-2021 son niveau d'avant la crise. Toutefois, les capacités de production continueront encore un certain temps à être sous-utilisées. Comme pour les autres pays, la prévision concernant la Suisse reste entachée d'une incertitude accrue du fait de la pandémie.

Du côté des prix, la nouvelle prévision d'inflation conditionnelle s'inscrit légèrement au-dessus de celle de mars. Cela est principalement dû à l'augmentation des prix tant des produits pétroliers et des services liés au tourisme, que des biens pour lesquels l'approvisionnement est difficile. A plus long terme, la prévision d'inflation est pratiquement identique à celle de mars. Pour 2021, elle s'établit à 0,4%, et à 0,6% pour 2022 comme pour 2023. La prévision d'inflation conditionnelle repose sur l'hypothèse d'un taux directeur de la BNS maintenu constant à -0,75% pendant les trois prochaines années.