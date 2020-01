La BCE va évaluer l'efficacité et les effets secondaires potentiels de sa politique monétaire

La Banque centrale européenne vient de dévoiler un communiqué relatif au lancement de la revue stratégique de de politique monétaire...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne vient de dévoiler un communiqué relatif au lancement de la revue stratégique de sa politique monétaire. Un processus qui devrait être conclu d'ici la fin de l'année. Christine Lagarde, présidente de la BCE, estime qu'il est temps, alors que nos économies évoluent profondément, de mener une évaluation stratégique permettant à la BCE de remplir son mandat dans l'intérêt des Européens.

Le Conseil des gouverneurs va examiner comment la stratégie de politique monétaire a contribué, au cours des années, à l'accomplissement du mandat confié à la BCE par le traité et va déterminer si certains éléments de cette stratégie doivent être ajustés. La formulation quantitative de la stabilité des prix ainsi que les approches et instruments grâce auxquels la stabilité des prix est assurée seront au coeur de l'exercice. L'évaluation étudiera également comment d'autres considérations, en rapport avec la stabilité financière, l'emploi et le développement durable, peuvent être prises en compte dans le cadre du mandat de la BCE.

Le Conseil va évaluer l'efficacité et les effets secondaires potentiels de la gamme d'instruments de politique monétaire conçus au cours des dix dernières années. Il va analyser comment l'examen économique et monétaire à travers lequel la BCE évalue les risques pesant sur la stabilité des prix peut être adapté, notamment au regard des tendances actuelles et nouvelles.

Enfin, le Conseil va revoir ses modes de communication.