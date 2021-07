La BCE va dévoiler son nouvel objectif d'inflation

Jour J pour la BCE...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Jour J pour la BCE. L'institution dévoilera en début d'après-midi les conclusions de sa première revue stratégique en près de 20 ans. La question de l'inflation est notamment très attendue. Et selon des sources proches de la BCE citées par 'Bloomberg', la Banque centrale européenne aurait décidé de porter son objectif d'inflation à 2% et de se laisser une marge de manoeuvre à la hausse comme à la baisse en cas de besoin. Une confirmation de ce choix marquerait un changement important par rapport à l'objectif actuel qui est une inflation "proche mais inférieure à 2%". Une guidance perçue par de nombreux observateurs mais aussi responsables politiques comme trop vague.

La formulation actuelle a pu rendre l'engagement "déroutant pour les observateurs et les marchés", de l'aveu même de Christine Lagarde. Le nouvel objectif est censé s'attaquer à ce problème, en cherchant à ancrer les anticipations d'inflation conformes au nouvel objectif auprès des investisseurs et du grand public. "On pourrait certainement penser que cela devrait repousser encore plus loin les futures hausses potentielles des taux d'intérêt, et cela nécessiterait également, à mon avis, davantage d'achats d'actifs à l'avenir", a déclaré à l'agence Jacob Kirkegaard, chercheur au sein du 'German Marshall Fund'. "Mais bien sûr, la réalité est que même un objectif comme celui-là accorde potentiellement beaucoup de liberté à la BCE".

Outre la question de l'inflation, la nouvelle stratégie de la BCE couvre également un large éventail d'autres questions de politique économique, notamment la manière de contribuer à la lutte contre le changement climatique, l'interaction des politiques budgétaire et monétaire, les tendances de l'emploi et la mondialisation.

Les résultats officiels de l'examen seront publiés à 13 heures, avant que Christine Lagarde ne prenne la parole lors d'une conférence de presse 90 minutes plus tard.