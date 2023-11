La BCE reste dépendante des données, ses décisions futures seront prises réunion par réunion

Luis de Guindos a averti ce lundi sur le fait que la croissance des prix à la consommation pourrait reprendre temporairement, même si sa direction...

(Boursier.com) — Luis de Guindos a averti ce lundi sur le fait que la croissance des prix à la consommation pourrait reprendre temporairement, même si sa direction dominante est à la baisse. Le vice-président de la Banque centrale européenne, qui s'exprimait lors de l'Euro Finance Week de Francfort, a déclaré que l'économie de la zone euro resterait morose pour l'instant, même si elle devrait ensuite se renforcer à nouveau, tandis que des signes indiquent que le marché du travail commence à s'affaiblir.

"Nous nous attendons à un rebond temporaire de l'inflation dans les mois à venir, à mesure que les effets de base liés à la forte hausse des prix de l'énergie et des produits alimentaires à l'automne 2022 disparaîtront... Mais nous pensons que le processus désinflationniste général se poursuivra à moyen terme", a affirmé le dirigeant. L'inflation de la zone euro est tombée le mois passé à son plus bas niveau depuis deux ans, même si, à 2,9%, elle reste supérieure à l'objectif de 2% de la BCE.

Concernant la politique monétaire de la BCE, Luis de Guindos a indiqué : "depuis le début de notre cycle de hausse, nous avons augmenté nos taux directeurs de 450 points de base cumulés. Notre politique restrictive continue de se répercuter avec force sur les conditions de financement et affecte de plus en plus l'économie réelle. L'inflation a nettement diminué, mais elle devrait rester trop élevée pendant trop longtemps, et les pressions sur les prix intérieurs restent fortes. Nous veillerons donc à ce que nos taux directeurs restent fixés à des niveaux suffisamment restrictifs aussi longtemps que nécessaire".

"Compte tenu de l'incertitude élevée qui prévaut, nos futures décisions concernant les taux directeurs continueront de dépendre des données et seront prises réunion par réunion. Lors de notre réunion de décembre, nous disposerons d'un nouvel ensemble de projections macroéconomiques et de davantage de données sur l'inflation réelle et sous-jacente, l'activité économique et l'état de la transmission, nous serons donc en meilleure position pour réévaluer les perspectives d'inflation et les mesures politiques requises ".