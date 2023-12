La BCE reste dépendante aux données, n'a pas discuté de baisse de taux

L'Institution ne ne doit absolument pas baisser la garde face à l'inflation....

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La présidente, qui n'a pas échappé au Covid, indique que le durcissement des conditions de financement et la faiblesse de la demande continueront de peser sur l'activité à court terme. Elle désigne la construction et l'industrie manufacturière comme étant les plus touchées par la hausse des taux d'intérêt. L'activité de services devrait également ralentir dans les mois à venir. Cela est dû aux retombées du ralentissement de l'activité industrielle, à l'atténuation des effets de la réouverture de l'économie et à l'impact croissant du resserrement des conditions de financement.

Du côté des prix, toutes les mesures de l'inflation sous-jacente ont diminué, mais des pressions sur les prix subsistent, liées à une forte croissance des salaires et à une baisse de la productivité, souligne la dirigeante. L'inflation de décembre devrait s'accélérer en raison d'effets de base sur l'énergie, avant de diminuer plus lentement en 2024.

Les risques sur la croissance continuent d'être orientés à la baisse, en particulier si les effets de la politique monétaire se révèlent plus forts que prévu. Un affaiblissement de l'économie mondiale ou un nouveau ralentissement du commerce mondial pèseraient également sur la croissance de la zone euro. La guerre injustifiée menée par la Russie contre l'Ukraine et le conflit tragique au Moyen-Orient sont des sources majeures de risque géopolitique. Cela pourrait avoir pour conséquence que les entreprises et les ménages perdent confiance en l'avenir. A l'inverse, la croissance pourrait être plus élevée si la hausse des revenus réels augmentait les dépenses plus que prévu, ou si l'économie mondiale progressait plus fortement que prévu.

Les risques haussiers pour l'inflation comprennent l'intensification des tensions géopolitiques, qui pourraient faire monter les prix de l'énergie à court terme, et les événements météorologiques extrêmes, qui pourraient faire grimper les prix des produits alimentaires. L'inflation pourrait également s'avérer plus élevée que prévu si les anticipations d'inflation devaient dépasser l'objectif de la BCE, ou si les salaires ou les marges bénéficiaires augmentaient plus que prévu. En revanche, l'inflation pourrait surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue, potentiellement en partie à cause de la récente augmentation des risques géopolitiques.

L'ancienne patronne du FMI ajoute que les politiques budgétaires devraient permettre de réduire la dette publique.

Interrogée sur une potentielle future baisse des taux, Christine Lagarde affirme que la BCE reste 'data dépendante et non dépendante du temps'. Elle ajoute que l'Institution ne ne doit absolument pas baisser la garde face à l'inflation. "Nous n'avons pas du tout discuté de baisse de taux, pas de débat sur cette question", précise C.Lagarde.

La fin des réinvestissements dans le cadre du PEPP est en réalité une question de "normalisation", selon la présidente de la BCE. Elle exhorte les investisseurs à ne pas considérer ce plan comme une orientation en matière de taux.