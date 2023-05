La BCE relève ses taux de 25 points de base

La BCE opte pour un resserrement moins important que lors de ses dernières décisions...

(Boursier.com) — Ce sera donc 25 points de base. Sans surprise, même si certains tablaient sur un resserrement plus important, le Conseil des gouverneurs a décidé de relever les trois taux directeurs de la BCE de 25 pb. En conséquence, le taux d'intérêt des opérations principales de refinancement et les taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal et de la facilité de dépôt seront portés respectivement à 3,75%, 4,00% et 3,25%, avec une prise d'effet au 10 mai. Les taux se retrouvent ainsi au plus haut depuis 2008.

L'Institution explique que les perspectives d'inflation restent trop élevées. Dans l'ensemble, les informations reçues par le Conseil étayent globalement l'évaluation des perspectives d'inflation à moyen terme qu'il a formulée lors de sa précédente réunion. L'inflation globale a diminué au cours des derniers mois, mais les pressions sous-jacentes sur les prix restent fortes. Dans le même temps, les hausses de taux passées se transmettent avec force aux conditions de financement et monétaires de la zone euro, tandis que les délais et la force de transmission à l'économie réelle restent incertains.

Les décisions futures du Conseil des gouverneurs garantiront que les taux directeurs seront ramenés à des niveaux suffisamment restrictifs pour permettre un retour rapide de l'inflation à l'objectif à moyen terme de 2% et seront maintenus à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire. Le Conseil des gouverneurs continuera de suivre une approche fondée sur les données pour déterminer le niveau et la durée appropriés de restriction. En particulier, les décisions du Conseil en matière de taux directeurs continueront de reposer sur son évaluation des perspectives d'inflation à la lumière des données économiques et financières à venir, de la dynamique de l'inflation sous-jacente et de la force de transmission de la politique monétaire.

Les taux d'intérêt directeurs de la BCE restent le principal outil du Conseil pour définir l'orientation de la politique monétaire. Parallèlement, le Conseil continuera de réduire le portefeuille des programmes d'achat d'actifs (APP) de l'Eurosystème à un rythme mesuré et prévisible. Conformément à ces principes, il prévoit de mettre fin aux réinvestissements au titre de l'APP à compter de juillet 2023. La réduction du portefeuille s'élèvera à 15 milliards d'euros par mois en moyenne jusqu'à fin juin. En ce qui concerne le PEPP, le Conseil a l'intention de réinvestir les paiements en principal des titres arrivant à échéance achetés dans le cadre du programme jusqu'à au moins la fin de 2024. En tout état de cause, le futur roll-off du portefeuille PEPP sera géré de manière à éviter toute interférence avec la politique monétaire appropriée.

Le Conseil des gouverneurs continuera de faire preuve de souplesse dans le réinvestissement des remboursements venant à échéance dans le portefeuille PEPP, en vue de contrer les risques pesant sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire liés à la pandémie. À mesure que les banques remboursent les montants empruntés dans le cadre des opérations de refinancement à plus long terme ciblées, le Conseil des gouverneurs évaluera régulièrement la manière dont les opérations de prêt ciblées contribuent à l'orientation de sa politique monétaire.

Le Conseil des gouverneurs est prêt à ajuster tous ses instruments dans le cadre de son mandat pour assurer le retour de l'inflation à son objectif de 2% à moyen terme et pour préserver le bon fonctionnement de la transmission de la politique monétaire. La boîte à outils de la BCE est entièrement équipée pour fournir un soutien en liquidités au système financier de la zone euro si nécessaire. En outre, l'instrument de protection de la transmission est disponible pour contrer les dynamiques de marché injustifiées et désordonnées qui menacent gravement la transmission de la politique monétaire dans tous les pays de la zone euro, permettant ainsi au Conseil de s'acquitter plus efficacement de son mandat en matière de stabilité des prix.

La présidente de la BCE commentera ces décisions lors d'une conférence de presse qui débutera à 14h45.