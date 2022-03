La BCE relève fortement ses prévisions d'inflation

Les prévisions de croissance ont à l'inverse été abaissées......

(Boursier.com) — Depuis Francfort, Christine Lagarde s'exprime devant la presse à la suite de la dernière décision de politique monétaire de la BCE. La présidente de l'Institution commence par indiquer que la guerre en Ukraine aura un impact matériel sur l'économie et la hausse des prix via la hausse des cours de l'énergie et des matières premières, la perturbation du commerce international et une confiance plus faible, mais que son ampleur dépendra de l'évolution du conflit. Prenant acte de ce nouvel environnement, les équipes de la BCE ont revu en baisse les prévisions de croissance de la zone euro, à 3,7% en 2022, 2,8% en 2023 et 1,6% en 2024 contre respectivement 4,2%, 2,9% et 1,6% attendus précédemment.

A l'inverse, les estimations d'inflation ont été revues en forte hausse : 5,1% en 2022, 2,1% en 2023 et 1,9% en 2024 contre 3,2%, 1,8% et 1,8% anticipés précédemment. Les prévisions d'inflation 'core' ont également été révisées à 2,6% en 2022, 1,8% en 2023 1,9% en 2024.

President Christine @Lagarde introduces the economic growth outlook for the euro area. pic.twitter.com/0oX1bziUxB

— European Central Bank (@ecb), via Twitter

L'inflation va rester élevée plus longtemps que prévu mais il est de plus en plus probable qu'elle se stabilise vers la cible de 2% à moyen terme, affirme Christine Lagarde. En outre, les anticipations d'inflation à plus long terme à travers une gamme de mesures se sont réancrées vers la cible.

Si l'invasion russe de l'Ukraine affectera négativement l'économie de la zone euro et a considérablement accru l'incertitude, le scénario de base de la BCE va dans le sens d'une poursuite du rebond de l'économie grâce à l'impact décroissant de la pandémie et à la perspective d'une demande intérieure solide et de marchés du travail solides. Des mesures fiscales, y compris au niveau de l'Union européenne, contribueraient également à protéger l'économie.