'La BCE ramènera l'inflation vers 2% d'ici fin 2024 ou 2025', affirme François Villeroy de Galhau

(Boursier.com) — Les taux ultra-bas, voire négatifs, appartiennent au passé. La Banque centrale européenne n'aura pas besoin de revenir à des taux d'intérêt ultra-bas car l'inflation s'installera dans un nouveau régime proche de son objectif à moyen terme de 2%, selon François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des gouverneurs. "Je pense personnellement qu'une fois que nous aurons combattu l'inflation et que nous serons revenus à 2%, nous serons dans un nouveau régime d'inflation, probablement plus proche de notre objectif", a déclaré le gouverneur de la Banque de France cité par 'Bloomberg'. "Alors nous aurons probablement à moyen terme un niveau de taux d'intérêt qui sera plus normal que dans le passé récent".

Lors d'une conférence en ligne, le dirigeant a affirmé qu'à court terme, la BCE se concentrera sur la lutte contre l'inflation sous-jacente, qui est "beaucoup trop élevée". "La politique monétaire doit agir et la politique monétaire est capable d'agir pour contrer la hausse de l'inflation sous-jacente".

"La BCE ramènera l'inflation vers 2% d'ici fin 2024 ou 2025. Ce n'est pas seulement notre prévision, c'est aussi notre engagement", a ajouté François Villeroy de Galhau. "Ce que nous voyons jusqu'à présent sur l'activité dans la zone euro, que ce soit en Allemagne, en France ou ailleurs, est une meilleure nouvelle que ce que nous craignions il y a quelques mois. Nous éviterons très probablement une récession cette année... Je ne pense pas que nous ayons à choisir entre lutter contre l'inflation ou éviter la récession ; nous éviterons une récession et nous lutterons contre l'inflation. Ce meilleur environnement économique facilite probablement notre tâche monétaire".