La BCE prête à renforcer son action pour combattre l'inflation

La Banque centrale européenne a encore, beaucoup, de pain sur la planche. Contrairement aux Etats-Unis, où les marchés espèrent désormais voir la Fed ralentir son rythme de resserrement monétaire après les dernières données sur l'inflation, la BCE doit poursuivre, voire accélérer, sa politique restrictive afin de combattre l'envolée des prix. Isabel Schnabel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré hier à Ljubljana que la hausse des taux à un niveau "neutre" ne suffira pas à maîtriser l'inflation record, même si les chances d'une récession dans la zone euro augmentent.

Un sentiment partagé par le président de la Banque centrale slovène, Bostjan Vasle, et son homologue slovaque, Peter Kazimir. " "Il n'est pas temps de faire une pause dans la politique monétaire", a déclaré la dirigeante, selon des propos repris par 'Bloomberg' et 'Reuters'. "Nous devrons encore augmenter les taux, probablement en territoire restrictif, pour ramener l'inflation à notre objectif d'inflation à moyen terme en temps opportun".

"Il est clair que le risque de récession a augmenté, compte tenu des données que nous avons vues", a ajouté I.Schnabel. "On a l'impression que s'il y a une récession, cette récession ne sera probablement pas très profonde et pas très prolongée".

Les commentaires des membres bellicistes du Conseil des gouverneurs témoignent d'une détermination à continuer à augmenter les coûts d'emprunt bien au-delà de la fin de l'année. Un niveau qui ne restreint ni ne stimule l'économie, le fameux taux 'neutre', serait proche de 2%, alors que le taux de dépôt de la BCE se situe actuellement à 1,5%. La BCE a déjà augmenté ses taux directeurs de 200 points de base en trois réunions, le resserrement le plus agressif de son histoire.

L'Institution pourrait opter pour une troisième augmentation consécutive de 75 points de base en décembre alors que l'inflation a encore accéléré pour atteindre un nouveau sommet de 10,7% le mois dernier. "Ce qui est nécessaire à mon avis, ce sont de nouvelles augmentations des taux d'intérêt, et ici nous devrons très probablement aller au-delà des niveaux qui sont actuellement compris comme des taux neutres", a indiqué Bostjan Vasle. Les marchés financiers s'attendent à ce que la BCE continue à relever ses taux d'intérêt jusqu'à la mi-2023, avec un pic autour de 3%.

"Nous devons agir de manière décisive", a de son côté affirmé Joachim Nagel. Le patron de la Bundesbank, a également renouvelé son appel à une réduction du bilan de la BCE, qui comprend près de 5.000 milliards d'euros d'obligations achetées lors des récentes crises. "La question qui se pose de plus en plus est de savoir pourquoi l'évolution des rendements obligataires dans la zone euro est freinée par la politique de réinvestissement", a-t-il déclaré. "Je trouve qu'il est incohérent de déplacer les taux courts dans un sens et les taux longs dans l'autre sens. Lorsque vous disposez de deux outils de normalisation des politiques, cela n'a aucun sens d'en utiliser un seul". J.Nagel a averti que l'inflation en Allemagne devrait être en moyenne supérieure à 8,5% cette année et à 7% en 2023. Il a également prédit une contraction économique au cours de ce trimestre et sur les trois premiers mois de 2023.