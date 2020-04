La BCE prête à augmenter la taille de ses ses programmes d'achat d'actifs

(Boursier.com) — Christine Lagarde répète que la Banque Centrale européenne est prête à utiliser tous ses outils à disposition pour soutenir l'économie du Vieux continent face à la crise provoquée par la pandémie de Covid-19. Le comité de la BCE "s'engage à faire tout ce qui est nécessaire dans le cadre de son mandat pour aider la zone euro à traverser cette crise. Il est tout à fait prêt à augmenter la taille de ses programmes d'achat d'actifs et à en ajuster la composition, autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire. Il explorera toutes les options et toutes les éventualités pour soutenir l'économie à travers ce choc", affirme la présidente de l'Institution européenne dans une déclaration au Comité monétaire et financier international.

"La BCE a également accepté de conclure des accords de swap avec certaines banques centrales de l'UE pour fournir des liquidités en euros et évalue actuellement d'autres demandes d'accords de swap pour la fourniture d'euros conformément à son mandat".

La dirigeante explique par ailleurs être ouverte "à l'idée d'explorer une éventuelle nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux (DTS) pour tous les membres du FMI".

