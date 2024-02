La BCE est confrontée à des défis plus difficiles que la Fed, selon un de ses membres

La Banque centrale européenne est confrontée à des défis plus difficiles que la Réserve fédérale américaine, selon Yannis Stournaras, membre du...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne est confrontée à des défis plus difficiles que la Réserve fédérale américaine, selon Yannis Stournaras, membre du Conseil des gouverneurs, qui prévoit une première baisse des taux en juin. "La BCE doit faire face à des problèmes plus difficiles que la Fed", a déclaré le président de la Banque centrale grecque, citant la fragmentation du système bancaire de la zone euro et l'héritage de la crise de la dette souveraine de la région. En ce qui concerne la politique monétaire, il a réaffirmé qu'il était favorable à de petites réductions de taux de 25 points de base et que la BCE devrait commencer en juin - mais pas plus tard, indiquant que " le réalisme et le graduel doivent guider nos actions ", selon des propos repris par 'Bloomberg'.

La plupart des responsables de la BCE considèrent le mois de juin comme le point de départ approprié pour commencer à baisser les taux. Alors qu'une minorité souhaite que l'assouplissement commence plus tôt, leurs collègues plus prudents préfèrent obtenir les données cruciales sur les salaires attendues dans les mois à venir, afin de s'assurer que l'inflation revient vers l'objectif de 2%.

"Des progrès substantiels ont été réalisés dans la réduction de l'inflation dans la zone euro", a souligné le dirigeant à Liverpool, ajoutant que la croissance des prix à la consommation serait "très probablement" proche de l'objectif de la BCE à l'automne. "Ces progrès ont été réalisés sans qu'une récession ou une instabilité financière ne suggère un atterrissage en douceur".