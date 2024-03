La BCE est confiante mais pas suffisamment confiante sur l'inflation

Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite du statu quo de la BCE sur ses taux...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis quelques minutes à la suite du statu quo de la BCE sur ses taux. L'économie reste faible, les consommateurs dépensent moins, l'investissement se modère, les entreprises exportent moins, reflétant un ralentissement de la demande extérieure et une certaine perte de compétitivité. Cependant, les dernières enquêtes pointent vers une reprise progressive cette année. En outre, l'effet modérateur des hausses passées des taux d'intérêt s'estompera progressivement et la demande d'exportations de la zone euro devrait se redresser, souligne la patronne de la BCE.

L'inflation devrait poursuivre sa tendance à la baisse dans les mois à venir. À l'avenir, elle devrait diminuer jusqu'à atteindre l'objectif à mesure que les coûts de main-d'oeuvre se modéreront et que les effets des chocs énergétiques passés, des goulots d'étranglement de l'approvisionnement et de la réouverture de l'économie après la pandémie s'atténueront. Les mesures des anticipations d'inflation à long terme restent globalement stables, la plupart se situant autour de 2%

Les risques pesant sur la croissance économique restent orientés à la baisse. La croissance pourrait être plus faible si les effets de la politique monétaire se révèlent plus forts que prévu. Un ralentissement de l'économie mondiale ou un nouveau ralentissement du commerce mondial pèseraient également sur la croissance de la zone euro, détaille la dirigeante.

Les risques pesant sur les prix restent orientés à la hausse, notamment en raison des tensions géopolitiques, en particulier au Moyen-Orient, ce qui pourrait faire grimper les prix de l'énergie et les coûts du fret à court terme et perturber le commerce mondial. L'inflation pourrait également s'avérer plus élevée que prévu si les salaires augmentent plus que prévu ou si les marges bénéficiaires s'avèrent plus résilientes. En revanche, l'inflation peut surprendre à la baisse si la politique monétaire freine la demande plus que prévu ou si l'environnement économique dans le reste du monde se détériore de manière inattendue.

Interrogée sur l'évolution des prix, la dirigeante indique que "nous sommes dans un processus désinflationniste et nous progressons..." La BCE est "plus confiante", mais "pas suffisamment confiante... On en saura plus en avril et bien plus en juin", précise Christine Lagarde. Cette dernière affirme que l'inflation intérieure est le principal élément qui ne diminue pas et qui est très sensible aux salaires. La BCE se concentrera sur ce point, souligne-t-elle.

Si l'ancienne patronne refuse de s'engager sur un calendrier de baisse de taux, elle indique que la BCE n'attendra pas d'être à 2% (ndlr : le niveau d'inflation) avant de prendre une décision.

En outre, les prix du marché pour les taux de la BCE " semblent mieux converger " après que les investisseurs eurent réduit leurs paris depuis la dernière réunion, selon C.Lagarde.