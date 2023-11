La BCE en mode observation

La Banque centrale européenne est désormais à un point où elle peut faire une pause et évaluer l'impact de son resserrement monétaire, a affirmé...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne est désormais à un point où elle peut faire une pause et évaluer l'impact de son resserrement monétaire, a affirmé Christine Lagarde lors d'un événement à la Bundesbank à Francfort. "Nous avons déjà fait beaucoup de choses. Compte tenu de la quantité de munitions que nous avons utilisées, nous pouvons observer très attentivement les éléments de notre vie comme les salaires, les bénéfices, les évolutions fiscales, géopolitiques et certainement la manière dont nos munitions ont un impact sur notre vie économique pour décider combien de temps nous avons à rester là et quelle décision nous devons prendre - à la hausse ou à la baisse".

La BCE a maintenu ses taux d'intérêt inchangés le mois dernier, affirmant qu'ils se situent désormais à un niveau qui contribuera à ramener l'inflation vers l'objectif de 2% s'ils sont maintenus suffisamment longtemps aussi haut.

Après un taux d'inflation tombé à 2,9% en octobre, ce dernier devrait encore ralentir ce mois-ci, mais les responsables ont averti que l'inflation pourrait accélérer à court terme en raison d'effets statistiques. Il est prévu que l'objectif de la BCE soit atteint seulement au second semestre 2025. "La bataille n'est pas terminée et nous ne crions certainement pas victoire", a indiqué C.Lagarde, promettant de ramener la croissance des prix à la consommation à son objectif.