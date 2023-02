La BCE doit encore lutter activement contre l'inflation

La Banque centrale européenne doit plutôt faire plus que pas assez...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne doit plutôt faire plus que pas assez. Robert Holzmann, président de la Banque d'Autriche, affirme que l'Institution doit lutter activement contre l'inflation jusqu'à ce que les gens ressentent la stabilité des prix dans leur vie quotidienne. "Le risque de 'trop serrer' semble éclipsé par le risque d'en faire trop peu", a déclaré le dirigeant lors d'une conférence à Budapest, cité par 'Bloomberg'. "La politique monétaire doit continuer à montrer ses dents jusqu'à ce que nous voyions une convergence crédible vers notre objectif d'inflation".

R.Holzmann a souligné que les mesures opportunes de la BCE avaient contribué à maintenir les anticipations d'inflation près de l'objectif, mais que les gens ressentaient toujours l'impact d'une croissance trop rapide des prix dans leur vie quotidienne. Une action faible de la politique monétaire risque de désancrer ces attentes et rendrait les efforts ultérieurs pour maîtriser les prix plus longs et plus coûteux, selon le dirigeant. "En fin de compte, les pertes que nous, en tant que décideurs de la zone euro, subissons en manquant systématiquement notre objectif d'inflation se font à nos risques et périls".

Les commentaires de R.Holzmann interviennent moins d'une semaine après que la BCE eut relevé ses taux d'intérêt d'un demi-pointet presque promis de répéter cette décision le mois prochain.