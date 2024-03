La BCE devrait se montrer prudente jeudi

Après les trimestriels, place à la Banque centrale européenne...

(Boursier.com) — Après les trimestriels, place à la Banque centrale européenne. La prochaine décision de politique monétaire de l'Institution est prévue jeudi en début d'après-midi. Konstantin VEIT, gérant de portefeuille chez PIMCO, pense "que la BCE maintiendra ses taux directeurs inchangés et qu'elle insistera à nouveau sur le fait qu'elle dépend des données". Selon le spécialiste, "le Conseil des gouverneurs voudra probablement être plus avancé dans le processus de désinflation avant d'être suffisamment confiant dans le fait que l'inflation atteindra durablement l'objectif en temps voulu. Depuis fin 2023, les marchés ont considérablement réduit leurs attentes en termes de baisses de taux, souligne l'expert. Par conséquent, les projections semblent beaucoup plus raisonnables et ne sont pas très éloignées du scénario de base de PIMCO, qui prévoit trois réductions pour cette année. Si les nouvelles données sur l'inflation suggèrent que le processus de désinflation à court terme pourrait être un peu plus rapide que prévu, les implications pour l'inflation à moyen terme sont moins claires. Toutefois, les nouvelles projections macroéconomiques des services de la Commission montreront probablement une inflation globale proche de l'objectif en 2025 et 2026".

Gilles Moëc, chef économiste chez AXA IM, explique que de nombreux membres du Conseil des gouverneurs ont déjà exprimé leur avis sur la réduction des taux. Il est donc peu probable, selon lui, que Christine Lagarde nie cette semaine que la conversation a commencé en interne. "Le Conseil est cependant probablement trop divisé - avec plus ou moins de patience - pour qu'elle se lance dans une discussion précise sur le calendrier. Le récent flux de données n'a pas envoyé de signal clair. L'inflation sous-jacente a diminué moins que prévu en février et la dynamique sur trois et six mois suggère qu'une réaccélération pourrait être en cours. Pourtant, les colombes peuvent se consoler du fait que les salaires négociés ont ralenti au quatrième trimestre 2023 pour la première fois depuis le printemps 2022, et elles peuvent facilement souligner la faiblesse de l'économie réelle pour argumenter contre une perte de temps. Les faucons peuvent cependant affirmer que l'impulsion du crédit s'est améliorée ces derniers temps. Nous nous attendons à ce que les nouvelles prévisions maintiennent l'ambiguïté et nous continuons de penser que la première réduction interviendra en juin".

Même son de cloche chez Xavier Chapard, au sein de l'équipe de recherche et stratégie de LBPAM. "Après deux surprises à la hausse de l'inflation, la BCE devrait rester prudente lors de sa réunion de jeudi, en maintenant sa politique monétaire inchangée et en restant vague sur le timing et l'ampleur des baisses de taux à venir. Cela dit, elle devrait tout de même revoir à la baisse ses projections de croissance et d'inflation pour 2024, ce qui laisserait ouverte la porte pour une première baisse de taux d'ici l'été. Nous pensons que la BCE devrait commencer à baisser ses taux à partir de juin, car l'inflation s'approchera de la cible dans la seconde partie de l'année, même si elle restera probablement légèrement au-dessus".

Enfin, Franck Dixmier, Global CIO Fixed Income chez AllianzGI, affirme que les minutes de la réunion de la Banque centrale européenne du 25 janvier traduisent clairement l'état d'esprit de la BCE, c'est-à-dire une grande prudence : "les risques de baisser les taux trop tôt sont plus importants que ceux de les baisser trop tard. Une analyse qui ne devrait pas avoir changé depuis. De fait, rien dans l'évolution des prix et des salaires ne laisse envisager une inflexion rapide de la politique monétaire. En conséquence, le spécialiste estime que la BCE devrait effectuer sa 1ère baisse de taux en juin, lorsqu'elle aura plus de recul sur l'évolution des salaires en ce début d'année (les salaires au 1er trimestre 2024 seront publiés en mai 2024). Toutefois, dans un contexte de stagnation de l'activité en zone euro, et particulièrement en Allemagne, où le gouvernement a dû effectuer une forte révision de la croissance 2024 à +0,2% sur 2024 après une contraction de 0,3% en 2023, la pression devrait s'accentuer sur la BCE, qui aura au fil du temps de moins en moins d'arguments pour maintenir les taux là où ils sont, d'autant que le maintien de taux réels élevés contribue au durcissement des conditions financières. A moins qu'elle ne joue sur la taille de son bilan. Les marchés n'anticipent qu'entre 3 ou 4 baisses de taux en 2024, après une 1ère baisse positionnée en juin, ce qui nous semble raisonnable"...