La BCE devrait relever ses taux d'intérêt étape par étape, selon Philip Lane

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne devrait augmenter les taux d'intérêt étape par étape afin que les ménages et les entreprises puissent s'adapter, affirme l'économiste en chef de l'Institution. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision publique espagnole 'TVE', Philip Lane a assuré qu'une stratégie à long terme est nécessaire pour augmenter les coûts d'emprunt à des niveaux actuellement trop bas, mais il ne serait pas logique que la BCE ajuste les taux d'un seul coup.

Alors que la BCE est confrontée au double défi d'une inflation record parallèlement à la probabilité croissante d'une récession dans la zone euro, le dirigeant semble ainsi répéter son appel contre une hausse des taux de 75 points de base lors de la réunion de politique monétaire programmée la semaine prochaine. Et ce malgré l'appel en ce sens de plusieurs gouverneurs de la Banque.

Philip Lane a précisé que le personnel de la BCE prévoyait une baisse de la demande au second semestre 2022 avec le ralentissement de l'économie, ce qui devrait freiner les pressions inflationnistes, malgré les coûts énergétiques élevés. Alors que la production pourrait diminuer pendant "quelques" semaines, l'Europe est bien mieux placée pour faire face à un ralentissement qu'elle ne l'était en 2008, avec un endettement plus faible et un système financier sain, a-t-il ajouté.