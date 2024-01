La BCE devrait, cette fois, viser juste

La Banque centrale européenne dans le bon timing ? L'Institution monétaire déterminera avec succès quand elle commencera à réduire ses taux d'intérêt...

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne dans le bon timing ? L'Institution monétaire déterminera avec succès quand elle commencera à réduire ses taux d'intérêt dans le but de maîtriser l'inflation sans faire s'effondrer l'économie, selon les économistes interrogés par 'Bloomberg'. Près des trois quarts des spécialistes ayant participé à l'enquête de l'agence sont convaincus que les décideurs politiques n'attendront ni trop longtemps ni n'agiront trop tôt - après avoir été largement accusés d'avoir tardé à réagir face à l'envolée des prix sur le Vieux continent. Les économistes prévoient quatre baisses d'un quart de point des coûts d'emprunt cette année et trois autres en 2025, ce qui porterait le taux de dépôt à 2,25%.

Les membres de la BCE, dont la présidente Christine Lagarde, ont explicitement adopté cette semaine l'idée d'une baisse des taux pendant l'été, alors que les traders ont ignoré leurs réticences contre leurs paris selon lesquels l'assouplissement monétaire débuterait au printemps. Les marchés estiment désormais presque à parts égales la probabilité de cinq ou six baisses de taux de 0,25% en 2024. Ils anticipent un assouplissement de 138 points de base d'ici la fin de l'année, avec une probabilité de 80% que la première baisse intervienne en avril.

Pour la réunion de la semaine prochaine, Ulrike Kastens, économiste chez le gestionnaire d'actifs allemand DWS, s'attend à ce que la BCE " s'en tienne dans l'ensemble " à son message de décembre, tandis qu'Andrew Kenningham de Capital Economics n'est pas non plus convaincu que C.Lagarde soit prête à offrir plus de clarté. "Le défi est d'équilibrer la volonté de la BCE de s'opposer aux prévisions du marché concernant une première baisse des taux en avril, tout en s'en tenant au principe selon lequel la BCE ne donne pas d'orientations prospectives et reste dépendante des données".

"Nous ne sommes pas totalement opposés à l'idée selon laquelle la BCE pourrait commencer à réduire ses taux d'intérêt en juin", affirme de son côté Bas van Geffen, stratège macroéconomique chez Rabobank. "Dans le même temps, les prix du marché ont beaucoup contribué à assouplir l'efficacité de l'orientation politique. Nous continuons donc de privilégier légèrement septembre pour l'instant".

Enfin, les personnes interrogées estiment que les risques pesant sur les perspectives de croissance économique pour cette année et l'année prochaine sont à la baisse, alors que la zone euro continue de flirter avec une récession. Elles désignent les tensions géopolitiques comme le plus grand danger pour la zone euro.