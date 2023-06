La BCE déterminée à ramener l'inflation à 2% "coûte que coûte", affirme Christine Lagarde

Christine Lagarde s'exprime depuis Sintra, au Portugal, dans le cadre du forum 2023 de la BCE consacré à l'activité de Banque centrale...

(Boursier.com) — Christine Lagarde s'exprime depuis Sintra, au Portugal, dans le cadre du forum 2023 de la BCE consacré à l'activité de Banque centrale. La dirigeante explique qu'actuellement, "la politique monétaire n'a qu'un seul but : ramener au plus tôt l'inflation au niveau de notre objectif de 2% à moyen terme. Et nous sommes déterminés à y parvenir coûte que coûte... Nous avons réalisé des progrès significatifs mais, face à un processus d'inflation plus persistant, nous ne pouvons pas relâcher nos efforts, et nous ne pouvons pas encore crier victoire".

"Si les effets des relèvements cumulés de 400 points de base que nous avons décidés depuis juillet dernier ne sont pas encore pleinement perceptibles, notre tâche n'est pas encore terminée. Sauf changement notable par rapport aux perspectives, nous poursuivrons le relèvement des taux en juillet", souligne Christine Lagarde.

"Deux sources d'incertitudes affectent le niveau' et la 'durée' que visent nos politiques de taux d'intérêt. D'abord, la persistance de l'inflation étant incertaine, le point haut qu'atteindront les taux dépendra de la situation et sera fonction de l'évolution de l'économie et des diverses forces que je viens de décrire. En outre, il devra être constamment réévalué. Dans un futur proche, il est donc improbable que la banque centrale soit en mesure d'affirmer avec certitude que les taux ont atteint leur point haut. C'est la raison pour laquelle notre politique monétaire doit être décidée réunion par réunion et continuer de s'appuyer sur les données", détaille l'ancienne patronne du FMI.

"Ensuite, nous ne sommes pas certains de la force de la transmission de la politique monétaire. La force de la transmission est fonction des décisions prises actuellement et des anticipations relatives à la politique monétaire future. Elle influence par conséquent l'orientation de la politique monétaire. L'intensité qu'elle revêt en pratique détermine l'effet de la hausse des taux sur l'inflation, ce que reflète la trajectoire attendue de la politique monétaire. L'incertitude qui entoure la transmission résulte du fait que la zone euro n'a pas traversé de phase prolongée de hausses des taux depuis le milieu des années 2000 et qu'elle n'a jamais été soumise à des relèvements si rapprochés. L'enjeu consiste donc à déterminer quelle sera la rapidité et la force de la transmission de la politique monétaire aux entreprises, via les dépenses sensibles aux taux d'intérêt, et aux ménages, via les remboursements des prêts hypothécaires".