La BCE anticipe une très forte croissance des salaires

(Boursier.com) — La Banque centrale européenne anticipe une très forte croissance des salaires au cours des prochains trimestres, ce qui renforcerait ses arguments en faveur de nouvelles hausses des taux d'intérêt. Une étude de l'évolution des salaires depuis le début de la pandémie montre que la croissance salariale sous-jacente a été "relativement modérée" et est actuellement proche de sa tendance à long terme, affirme l'institution dans son 'Bulletin économique' sur la dynamique des salaires. Mais, même ainsi, "à l'avenir, la croissance des salaires au cours des prochains trimestres devrait être très forte par rapport aux modèles historiques... Cela reflète des marchés du travail robustes qui, jusqu'à présent, n'ont pas été sensiblement affectés par le ralentissement de l'économie, les augmentations des salaires minima nationaux et un certain rattrapage entre les salaires et les taux d'inflation élevés".

Si certains tablent sur un ralentissement de l'économie, voire une récession, pour atténuer cette pression haussière sur les salaires, il est peu probable que cela se produise à court terme, d'autant plus qu'une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée encourage les entreprises à retenir les travailleurs et à bien les rémunérer. Il faudra plusieurs années pour que les salaires s'adaptent complètement aux chocs récents, selon l'économiste en chef de la BCE, Philip Lane, qui fait valoir que la surveillance des salaires constituera une grande partie de la compréhension de la tendance de l'inflation.

L'inflation s'est envolée ces derniers mois pour atteindre un pic de plus de 10% à la fin 2022. Si la hausse des prix s'est depuis essoufflée, l'inflation sous-jacente, qui exclut les éléments les plus volatils comme la nourriture et l'énergie, a en revanche atteint un niveau record en décembre.