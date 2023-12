La BCE a encore du chemin à parcourir selon Isabel Schnabel

Isabel Schnabel persiste et signe...

(Boursier.com) — Isabel Schnabel persiste et signe. Le travail de la Banque centrale européenne visant à maîtriser les prix à la consommation n'est pas encore terminé, selon la membre du conseil des gouverneurs de la BCE. S'adressant au journal 'Süddeutsche Zeitung', elle a déclaré que l'inflation va probablement s'accélérer "temporairement" avant de ralentir "progressivement" pour atteindre l'objectif de 2% d'ici 2025. "Nous avons encore du chemin à parcourir... Nous verrons à quel point le fameux dernier kilomètre sera difficile".

"Nous ne serons satisfaits que si l'inflation tombe durablement à 2%", a-t-elle ajouté, n'abordant pas directement le calendrier d'une éventuelle réduction des coûts d'emprunt. Isabel Schnabel est réputée être une des membres les plus bellicistes de l'Institution européenne. "Nous avons agi relativement tard, mais de manière d'autant plus décisive", a également indiqué la dirigeant. "Nous avons fortement augmenté les taux d'intérêt en peu de temps et il ne fait aucun doute que la politique monétaire a contribué à la baisse de l'inflation".

Alors que le marché parie sur de multiples baisses de taux en 2024, les membres de la BCE se montrent beaucoup plus prudents à l'image de Christine Lagarde lors de la dernière conférence de presse de la BCE.