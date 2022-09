La Banque Nationale Suisse relève ses taux de 75 points de base

La Banque nationale Suisse rejoint la BCE et la Fed...

(Boursier.com) — La Banque Nationale Suisse rejoint la BCE et la Fed. La BNS vient de mettre fin à sa politique de taux négatifs en relevant son taux directeur de 75 points de base, à 0,5%. Une décision similaire aux derniers tours de vis des deux autres grandes Banques centrales et conforme aux attentes du marché. La BNS "contre ainsi la pression inflationniste qui s'est de nouveau accrue et en entrave la propagation à des biens et services moins touchés jusqu'ici par le renchérissement. Il n'est pas exclu que de nouveaux relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. La Banque nationale est en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes afin de garantir des conditions monétaires appropriées".

Dans ses nouvelles prévisions, la Banque estime que l'inflation s'inscrira, en moyenne annuelle, à 3% en 2022, à 2,4% en 2023 et à 1,7% en 2024. Sans le relèvement de taux annoncé aujourd'hui, la prévision d'inflation serait nettement plus élevée, précise la BNS. Du côté des perspectives économiques, la BNS table sur une croissance du PIB de quelque 2% pour 2022, soit environ un demi-point de moins que lors du dernier examen. " L'incertitude entourant cette prévision reste forte. Un ralentissement de l'économie mondiale, une aggravation de la pénurie de gaz en Europe et une pénurie d'électricité en Suisse constituent les plus gros risques. Par ailleurs, une nouvelle résurgence de la pandémie de Covid-19 ne saurait être exclue".

Avec cette décision, la période des taux négatifs en Europe est désormais derrière nous.