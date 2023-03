La Banque nationale suisse relève ses taux de 50 points de base

Comme attendu, la Banque nationale suisse (BNS) poursuit le resserrement de sa politique monétaire en relevant son taux directeur de 50 points de base...

(Boursier.com) — Comme attendu, la Banque nationale suisse (BNS) poursuit le resserrement de sa politique monétaire en relevant son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,5%. Elle contre ainsi la pression inflationniste, qui s'est encore accrue. "Il n'est pas exclu que d'autres relèvements de taux soient nécessaires pour assurer la stabilité des prix à moyen terme. Afin de garantir des conditions monétaires appropriées, la Banque nationale reste en outre disposée à être active au besoin sur le marché des changes. Depuis quelques trimestres, il s'agit principalement de la vente de devises", précise la BNS.

Selon les nouvelles prévisions de la BNS, l'inflation annuelle moyenne devrait s'inscrire à 2,6% en 2023, et à 2% en 2024 comme en 2025. À la fin de la période de prévision, elle devrait s'établir à 2,1%. Sans le relèvement de taux décidé aujourd'hui, la prévision d'inflation s'inscrirait à un niveau encore plus élevé à moyen terme. Malgré une légère reprise de l'activité ces derniers mois, la croissance devrait demeurer modeste le reste de l'année. Elle devrait être freinée par la faiblesse de la demande extérieure et par les pertes de pouvoir d'achat dues au renchérissement. Dans l'ensemble, le PIB devrait progresser cette année d'environ 1%. Le chômage devrait demeurer bas, et l'utilisation des capacités de production devrait quelque peu reculer. Comme pour l'étranger, la prévision pour la Suisse est entourée d'une forte incertitude. Les principaux risques à court terme sont un ralentissement conjoncturel à l'étranger et les répercussions des turbulences du secteur financier mondial, souligne la Banque.