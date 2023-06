La Banque du Canada surprend à son tour avec une nouvelle hausse de taux

Après la RBA, la Banque du Canada surprend à son tour en relevant son taux cible de financement à un jour de 25 points de base à 4,75%...

(Boursier.com) — Après la RBA, la Banque du Canada surprend à son tour en relevant son taux cible de financement à un jour de 25 points de base à 4,75%. Le taux officiel d'escompte s'établit à 5%, et le taux de rémunération des dépôts à 4,75%. Le marché tablait sur un statu quo.

Au Canada, l'économie a été plus vigoureuse que prévu au premier trimestre de 2023, la croissance du produit intérieur brut ayant atteint 3,1%. La progression de la consommation a été étonnamment forte et généralisée, même si on tient compte de la contribution de la croissance démographique. La demande de services a poursuivi sa reprise. De plus, les dépenses en biens sensibles aux taux d'intérêt ont augmenté et, plus récemment, l'activité sur le marché du logement s'est raffermie. Le marché du travail demeure tendu : preuve que la forte demande de main-d'oeuvre se maintient, les employeurs ne tardent pas à recruter les nouveaux travailleurs qui viennent avec la hausse de l'immigration et du taux d'activité. Dans l'ensemble, la demande excédentaire dans l'économie paraît plus persistante qu'anticipé, détaille la Banque.

Au niveau de l'inflation, l'indice des prix à la consommation (IPC) a légèrement augmenté en avril, atteignant 4,4%. Cette première hausse en dix mois est due au fait que les prix d'un large éventail de biens et services ont été plus élevés que prévu. Du côté des biens, l'inflation a augmenté malgré la baisse des prix de l'énergie, alors que du côté des services, elle est demeurée élevée, reflétant la forte demande et les conditions tendues sur le marché du travail. La Banque s'attend encore à ce que l'inflation mesurée par l'IPC descende autour de 3% cet été, quand la baisse des prix de l'énergie se fera sentir et que les fortes hausses de prix de l'an dernier ne figureront plus dans les données sur douze mois. Cependant, comme les mesures de l'inflation fondamentale sur trois mois se maintiennent entre 3,5 et 4% depuis plusieurs mois et que la demande excédentaire persiste, la BC s'inquiète davantage de la possibilité que l'inflation mesurée par l'IPC reste coincée nettement au-dessus de la cible de 2%.

Sur la base de l'accumulation des données, le Conseil de direction a donc décidé de relever le taux directeur, jugeant que la politique monétaire n'était pas suffisamment restrictive pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande et assurer un retour durable à la cible d'inflation de 2%. Le resserrement quantitatif appuie la posture restrictive de la politique monétaire et normalise le bilan de la Banque. Le Conseil de direction va continuer d'évaluer la dynamique de l'inflation fondamentale et les perspectives de l'inflation mesurée par l'IPC. Il évaluera particulièrement si l'évolution de la demande excédentaire, les attentes d'inflation, la croissance des salaires et les pratiques de fixation des prix des entreprises sont compatibles avec l'atteinte de la cible d'inflation. La Banque reste déterminée à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiennes et les Canadiens.