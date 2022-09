La Banque du Canada relève ses taux de 75 points de base et promet d'en faire plus

(Boursier.com) — La BCE va-t-elle s'inspirer de la Banque du Canada ? A moins de 24 heures de la prochaine décision de politique monétaire de la BCE, la Banque du Canada vient de remonter son taux cible de financement à un jour de 75 points de base, à 3,25%. Une décision forte mais attendue par le marché compte tenu du niveau élevé de l'inflation. Le taux officiel d'escompte s'établit à 3,5% et le taux de rémunération des dépôts, à 3,25%.

"Au Canada, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation a légèrement baissé en juillet, passant de 8,1 à 7,6%, en raison d'une diminution des prix de l'essence. Cela dit, abstraction faite de l'essence, l'inflation s'est accrue et les données indiquent que les pressions sur les prix se sont généralisées davantage, particulièrement du côté des services. Les mesures de l'inflation fondamentale de la Banque ont continué d'augmenter pour s'établir entre 5 et 5,5% en juillet. Des enquêtes indiquent que les attentes d'inflation à court terme restent élevées. Et plus elles le resteront, plus la forte inflation risque de s'enraciner", détaille la BC.

En outre, l'économie canadienne demeure en situation de demande excédentaire et les marchés du travail restent tendus. Le produit intérieur brut canadien a affiché une croissance de 3,3% au deuxième trimestre. La BC s'attend néanmoins à ce que l'économie se modère dans la seconde moitié de l'année, à mesure que la demande mondiale s'affaiblira et que le resserrement de la politique monétaire au Canada commencera à ramener la demande à un niveau plus comparable à celui de l'offre.

Compte tenu des perspectives d'inflation, le Conseil de direction juge que les taux devront encore augmenter. Il reste ainsi déterminé à tenir son engagement à assurer la stabilité des prix et continuera de prendre les mesures nécessaires en vue de l'atteinte de la cible d'inflation de 2%.