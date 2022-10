La Banque du Canada relève ses taux de 50 points de base

Moins de 24 heures avant la BCE, la Banque du Canada vient de relever ses taux directeurs de 50 points de base...

(Boursier.com) — Moins de 24 heures avant la BCE, la Banque du Canada vient de relever ses taux directeurs de 50 points de base. Un resserrement moins fort qu'anticipé par le marché. Le taux cible du financement à un jour atteint désormais 3,75%. Le taux officiel d'escompte s'établit à 4%, et le taux de rémunération des dépôts, à 3,75%.

Au Canada, l'économie demeure en situation de demande excédentaire et les marchés du travail restent tendus. La demande de biens et de services dépasse encore la capacité de l'économie à y répondre et exerce ainsi une pression à la hausse sur l'inflation au pays. Les entreprises font encore état de pénuries de main-d'oeuvre généralisées et, depuis la réouverture complète de l'économie, la forte demande a entraîné une flambée des prix des services. Les effets des récentes hausses du taux directeur apportées par la Banque deviennent apparents dans les secteurs de l'économie qui sont sensibles aux taux d'intérêt : l'activité sur le marché du logement a accusé un recul marqué, et les dépenses des ménages et des entreprises sont en train de se modérer. De plus, le ralentissement de la demande internationale commence à peser sur les exportations, détaille la BC.

L'Institution s'attend ainsi à ce que la croissance stagne jusqu'à la fin de cette année et durant la première moitié de 2023, à mesure que les effets des taux d'intérêt plus élevés se propageront au sein de l'économie. La Banque prévoit un ralentissement de la progression du PIB, qui devrait passer de 3,25% cette année à tout juste en deçà de 1% l'année prochaine, et à 2% en 2024.

Concernant les prix, la Banque s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'IPC baisse à mesure que les taux d'intérêt plus élevés aideront à rééquilibrer l'offre et la demande, que les pressions sur les prix attribuables aux perturbations mondiales de l'approvisionnement diminueront et que les effets passés des prix plus élevés des produits de base se dissiperont. L'inflation mesurée par l'IPC devrait donc descendre à environ 3% à la fin de 2023, puis retourner à la cible de 2% à la fin de 2024.

Étant donné que l'inflation et les attentes d'inflation sont élevées, et que des pressions continues s'exercent sur la demande dans l'économie, le Conseil s'attend à ce que le taux directeur doive encore augmenter. Les futures hausses de taux seront influencées par l'efficacité du resserrement de la politique monétaire pour ralentir la demande, la résolution des problèmes d'approvisionnement, et la réaction de l'inflation et des attentes d'inflation aux hausses de taux. Le resserrement quantitatif est un outil complémentaire des hausses de taux directeur. Le Conseil conclut en se disant "déterminé à rétablir la stabilité des prix pour les Canadiens" et il continuera "de prendre les mesures nécessaires en vue de l'atteinte de la cible d'inflation de 2%".