La Banque du Canada met fin au QE, hausse des taux en vue en 2022

(Boursier.com) — Satu quo sur les taux pour la Banque du Canada qui met toutefois fin à l'assouplissement quantitatif et amorce la phase de réinvestissement, durant laquelle elle achètera des obligations du gouvernement du Canada uniquement pour remplacer celles qui viennent à échéance. Le taux cible de financement à un jour demeure à sa valeur plancher de 0,25%. Le taux officiel d'escompte demeure à 0,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 0,25%.

La Banque prévoit maintenant que la croissance de l'économie canadienne atteindra 5% cette année, avant de se modérer pour s'établir à 4,25% en 2022 et à 3,75% en 2023. La demande devrait être appuyée par la vigueur de la consommation et des investissements des entreprises, ainsi que par le rebond des exportations attribuable à la reprise de l'économie américaine qui se poursuit. L'activité sur le marché du logement s'est modérée, mais devrait demeurer élevée. Du côté de l'offre, les pénuries d'intrants manufacturiers, l'engorgement des infrastructures de transport et les problèmes d'appariement des postes et des travailleurs limitent la capacité de production de l'économie. Même si l'incidence et la persistance de ces facteurs d'offre sont difficiles à quantifier, l'écart de production est probablement moindre que la Banque le prévoyait en juillet.

La récente augmentation de l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation (IPC) avait été anticipée en juillet, mais les principales forces qui font monter les prix - cours plus élevés de l'énergie et goulots d'étranglement liés à la pandémie du côté de l'offre - semblent à présent plus puissantes et persistantes que prévu. Les mesures de l'inflation fondamentale ont aussi augmenté, mais moins que l'IPC. La Banque s'attend maintenant à ce que l'inflation mesurée par l'IPC soit élevée jusqu'au cours de l'année prochaine, et à ce qu'elle baisse graduellement pour revenir autour de la cible de 2% à la fin de 2022. La Banque surveille de près les attentes d'inflation et les coûts de main-d'oeuvre pour s'assurer que les forces temporaires faisant grimper les prix n'ont pas, en fin de compte, une influence durable sur l'inflation.

Le Conseil de direction juge que, compte tenu de la marge de capacités excédentaires qui subsiste, l'économie doit continuer de recevoir un appui considérable de la politique monétaire. Il reste engagé à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que ces capacités excédentaires se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2% soit atteinte de manière durable. Selon la projection de la Banque, cela se produirait au deuxième ou au troisième trimestre de 2022.

Le Conseil continuera de procurer le niveau de détente monétaire nécessaire pour soutenir la reprise et atteindre la cible d'inflation.