La Banque du Canada maintient sa politique monétaire exceptionnelle

Statu quo confirmé pour la Banque du Canada...

(Boursier.com) — Statu quo confirmé pour la Banque du Canada. Comme attendu, la BC vient d'annoncer le maintien de son taux cible du financement à un jour à sa valeur plancher de 0,25%. Le taux officiel d'escompte demeure donc à 0,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 0,15%. La Banque maintient ses indications prospectives exceptionnelles, auxquelles son programme d'assouplissement quantitatif s'ajoute tout en les renforçant. Les achats dans le cadre de ce programme se poursuivent au rythme actuel d'au moins 4 milliards de dollars par semaine.

"Au Canada, l'économie se montre plus résiliente que prévu face à la deuxième vague du virus et aux mesures sanitaires connexes. Même si l'activité continue d'être freinée dans les secteurs où la distanciation est difficile, des données récentes semblent indiquer que la reprise se poursuit dans le reste de l'économie. Le PIB a augmenté de 9,6 % au dernier trimestre de 2020, porté par une forte accumulation des stocks. On s'attend maintenant à ce que la croissance du PIB au premier trimestre de 2021 soit positive, et non pas négative comme dans la projection de janvier. Les consommateurs et les entreprises s'adaptent aux mesures sanitaires, et l'activité sur le marché du logement a été beaucoup plus vigoureuse qu'attendu. L'augmentation de la demande étrangère et les prix plus élevés des produits de base ont aussi amélioré les perspectives pour les exportations et les investissements des entreprises", détaille la Banque.

Du côté des prix, "l'inflation mesurée par l'IPC frôle la limite inférieure de la fourchette cible de 1 à 3%, mais elle devrait monter temporairement autour de la limite supérieure dans les prochains mois. Cette hausse attendue de l'inflation mesurée par l'IPC reflète les effets de glissement annuel des fortes baisses de prix de certains biens et services au début de la crise il y a un an, combinés aux prix plus élevés de l'essence dus à la récente montée rapide des prix du pétrole. L'inflation mesurée par l'IPC devrait ensuite se modérer étant donné que les effets de glissement annuel se dissiperont et que les capacités excédentaires continueront d'exercer des pressions à la baisse. Les mesures de l'inflation fondamentale se situent actuellement entre 1,3 et 2%".

Même si les perspectives économiques se sont améliorées, le Conseil de direction juge que la reprise doit continuer d'être appuyée par des mesures de politique monétaire exceptionnelles. Il reste ainsi engagé à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu'à ce que les capacités excédentaires dans l'économie se résorbent, de sorte que la cible d'inflation de 2% soit atteinte de manière durable. Dans la projection de janvier de la Banque, cela ne se produit qu'au cours de 2023. Pour renforcer cet engagement et garder les taux d'intérêt bas sur toute la courbe de rendement, la Banque poursuivra son programme d'assouplissement quantitatif jusqu'à ce que la reprise soit bien amorcée. À mesure que sa confiance à l'égard de la vigueur de la reprise continuera d'augmenter, le Conseil de direction ajustera le rythme des achats nets d'obligations du gouvernement du Canada au besoin. Il continuera de procurer le niveau de détente monétaire nécessaire pour soutenir la reprise et atteindre l'objectif d'inflation.