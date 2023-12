La Banque de Norvège relève son taux directeur

La Banque de Norvège se démarque...

La Banque de Norvège se démarque. Après le statu quo de la Fed et de la BNS, le Comité de politique monétaire et de stabilité financière de la Norges Bank vient de relever son taux directeur de 4,25% à 4,5%. Sur la base de l'évaluation actuelle des perspectives et de l'équilibre des risques par le Comité, le taux directeur sera probablement maintenu à ce niveau pendant un certain temps encore.

"Le taux directeur est probablement proche du niveau requis pour ramener l'inflation à son niveau cible dans un horizon de temps raisonnable. Le Comité souhaite trouver un équilibre entre le risque d'un resserrement excessif et le risque d'un resserrement insuffisant. L'économie est actuellement en phase de ralentissement et les effets des précédentes hausses de taux ne sont pas encore pleinement visibles. D'un autre côté, l'inflation est élevée et la dépréciation de la couronne rend plus difficile la réduction de l'inflation. Une augmentation immédiate du taux directeur réduirait le risque que l'inflation reste élevée pendant une longue période", souligne la Banque.

"Le Comité estime qu'une politique monétaire restrictive sera probablement nécessaire pendant un certain temps afin de ramener l'inflation à son objectif dans un délai raisonnable. À plus long terme, lorsque l'inflation reculera et que les conditions économiques le justifieront, le Comité pourra commencer à baisser le taux directeur. Par rapport aux prévisions du rapport précédent, les prévisions relatives au taux directeur varient peu à court terme, mais elles sont légèrement inférieures à long terme. Les prévisions indiquent que le taux directeur se situera autour de 4,5% jusqu'à l'automne 2024 avant de baisser progressivement".

"Il existe une incertitude quant à l'évolution future de l'économie norvégienne. Si l'inflation des coûts reste élevée ou si la couronne s'avère plus faible que prévu, l'inflation des prix pourrait rester plus élevée que prévu actuellement. Dans ce cas, le Comité est prêt à augmenter à nouveau le taux directeur. En cas de ralentissement plus prononcé de l'économie norvégienne ou de baisse de l'inflation plus rapide, le taux directeur pourrait être abaissé plus tôt que prévu actuellement", conclut la NB.