La Banque de Norvège augmente ses taux de 50 pb, une première depuis 20 ans

La Banque de Norvège passe aussi à l'offensive...

(Boursier.com) — La Banque de Norvège passe aussi à l'offensive. Face à la vigueur de l'inflation, la Norges Bank a rehaussé son taux directeur de 50 points de base pour le porter à 1,25%. C'est la première fois en plus de 20 ans que la Banque de Norvège effectue un tel resserrement monétaire. Le marché était positionné sur une hausse de 25 pb. "Sur la base de l'évaluation actuelle des perspectives et de la balance des risques par le Comité, le taux directeur sera très probablement encore relevé à 1,5% en août", a déclaré la gouverneure Ida Wolden Bache.

"Le taux directeur est encore bas et la politique monétaire est expansionniste. De l'avis du Comité, un taux directeur nettement plus élevé est nécessaire pour stabiliser l'inflation autour de l'objectif. Compte tenu d'un marché du travail tendu, l'emploi restera probablement élevé même avec un taux directeur plus élevé à venir", détaille la Banque. "Les perspectives d'une période plus longue d'inflation élevée suggèrent une hausse plus rapide du taux directeur que prévu précédemment. Une hausse plus rapide des taux maintenant réduira le risque que l'inflation reste élevée et la nécessité d'un resserrement plus marqué de la politique monétaire à l'avenir", ajoute Ida Wolden Bache.