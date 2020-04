La Banque de France estime la chute du PIB à 6% au premier trimestre

La Banque de France estime la chute du PIB à 6% au premier trimestre









L'économie française n'avait pas connu pareille situation depuis la Seconde Guerre mondiale ! Selon les estimations de la Banque de France, le PIB...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'économie française n'avait pas connu pareille situation depuis la Seconde Guerre mondiale ! Selon les estimations de la Banque de France, le PIB s'est contracté de 6% au premier trimestre ! Une telle chute de l'activité d'un trimestre à l'autre ne serait comparable qu'au repli de 5,3% enregistré autour des grèves de mai 1968. Dans l'industrie, les plus fortes baisses d'activité ont été enregistrées dans les secteurs de l'automobile et de la construction mécanique, tandis que les hôtels et restaurants ont été les plus touchés dans les services. Dans l'ensemble, la BdF estime que la perte d'activité en une semaine de confinement est d'environ 32%. L'enquête montre également que les usines fonctionnent à seulement 56% de leur capacité, un niveau record, contre 78% en février.

Les Français sont contraints à rester chez eux depuis le 17 mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, et le Premier ministre Edouard Philippe a prévenu mardi que le confinement pourrait être prolongé au-delà au 15 avril. Dans ces conditions, la BdF souligne que les perspectives pour le reste de l'année restent très 'sombres'.