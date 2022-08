La banque d'Angleterre se prépare à une récession longue

La Banque d'Angleterre a annoncé ce jeudi la plus importante hausse de son taux d'intérêt directeur depuis 27 ans, depuis 1995 exactement, dans le but...

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre a annoncé ce jeudi la plus importante hausse de son taux d'intérêt directeur depuis 27 ans, depuis 1995 exactement, dans le but de lutter contre l'inflation qui galope, et devrait culminer à plus de... 13% cette année en Grande-Bretagne selon les prévisions de l'établissement. La BoE a ainsi relevé son taux directeur d'un 1/2 point à 1,75%, soit son niveau le plus élevé depuis fin 2008.

La Banque centrale a averti que l'économie britannique allait se contracter à partir du quatrième trimestre et tout au long de 2023, ce qui représenterait sa plus longue période de récession depuis la crise financière mondiale de 2008-2009. En parallèle, la hausse des prix à la consommation devrait culminer à 13,3% sur un an en octobre prochain en raison principalement de la flambée des prix de l'énergie liée notamment à la guerre en Ukraine...

Rentrée à haut risque

Rappelons que l'inflation britannique a atteint en juin un point haut depuis 1982, à 9,4%, soit plus de quatre fois l'objectif de 2% fixé par la BoE. Ce renchérissement du coût de la vie a déclenché une multiplication des mouvements sociaux, avec la grève des cheminots notamment, et va accentuer la pression à la rentrée sur le ou la successeur de Boris Johnson au poste de Premier ministre.

Dans ses nouvelles prévisions, la banque centrale estime que l'inflation retombera à 2% d'ici deux ans, alors que le coup porté à l'économie se répercutera sur la demande.

La BoE a déjà relevé son taux à six reprises depuis décembre dernier... Cette dernière a souligné qu'il existait des incertitudes "extrêmement importantes" concernant le devenir de l'économie et qu'elle jugerait des prochaines mesures à prendre en fonction de l'évolution de la conjoncture.

La BoE a indiqué enfin qu'elle prévoyait de commencer à vendre les obligations d'Etat de son bilan, avec des cessions actives pour environ 10 milliards de livres par trimestre, peu après sa prochaine réunion de la mi-septembre...