La Banque d'Angleterre augmente la taille de son QE

(Boursier.com) — La Banque d'Angleterre laisse son taux directeur au plus bas historique et accroît son soutien à l'économie via la hausse de 100 milliards de livres de son programme d'achats de titres, porté à 745 milliards de livres. Une annonce attendue par les marchés. La BoE évoque "les graves perturbations économiques et financières" causées par la pandémie de coronavirus et les perspectives inhabituellement incertaines pour l'économie du pays. Le taux d'intérêt directeur reste fixé à 0,1%, son niveau depuis mars dernier.