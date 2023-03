La Banque Centrale de Norvège relève ses taux et devrait poursuivre son resserrement à l'avenir

(Boursier.com) — A l'image de la Fed hier, la Banque Centrale de Norvège a relevé son taux d'intérêt directeur de 25 points de base. A 3%, le taux se retrouve au plus haut depuis 2009. Mais contrairement à la Réserve fédérale, la Norges Bank s'est quasi-engagé sur un nouveau resserrement en mai alors que son taux principal devrait atteindre la barre des 3,5% au coeur de l'été. Le Comité estime en effet qu'un taux directeur plus élevé est nécessaire pour freiner l'inflation. "L'inflation est nettement supérieure à l'objectif. La croissance de l'économie norvégienne ralentit, mais l'activité économique reste élevée. Le marché du travail est tendu et la croissance des salaires est en hausse", détaille la Norges Bank.

"Il existe une incertitude considérable quant à l'évolution économique future, mais si l'évolution se déroule comme nous l'attendons maintenant, le taux directeur sera encore relevé en mai", a affirmé la gouverneure, Ida Wolden Bache.