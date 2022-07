La Banque centrale d'Israël augmente ses taux de 50 points de base

Israël passe aussi à l'action...

(Boursier.com) — Israël passe aussi à l'action. La Banque centrale vient d'augmenter ses taux d'intérêt de 50 points de base dans le cadre de son plus important resserrement monétaire depuis plus d'une décennie. Un mouvement qui vise, comme un peu partout à travers le monde, à tenter de maitriser une inflation galopante alors que le pays est également dans une impasse politique. Le Comité monétaire de la BC a ainsi relevé son taux directeur de 0,75% à 1,25%, conformément aux prévisions des économistes interrogés par Bloomberg. "L'économie israélienne enregistre une forte croissance, accompagnée d'un marché du travail tendu et d'une hausse de l'inflation. Le Comité a donc décidé de poursuivre le processus d'augmentation du taux d'intérêt. Le rythme de relèvement du taux d'intérêt sera déterminé en fonction des données d'activité et de l'évolution de l'inflation, afin de continuer à soutenir la réalisation des objectifs politiques", a déclaré le Comité.