La baisse des prix confirmée en France en novembre

Baisse des prix confirmée en France en novembre...

(Boursier.com) — Baisse des prix confirmée en France en novembre. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation se replie de -0,2%, après +0,1% en octobre. Ce recul est principalement dû au repli des prix des services (-0,3% après +0,3%), notamment ceux des transports (-5,9% après +4,1%). Les prix de l'énergie baissent de nouveau sur un mois (-1,1% après -0,5%), notamment ceux des produits pétroliers (-2,8% après -1,7%). Les prix des produits manufacturés sont stables (0,0% après +0,2%). Les prix de l'alimentation augmentent quant à eux sur un mois (+0,4% après 0,0%), détaille l'Insee. Sur un an, les prix à la consommation augmentent de 3,5%, après +4,0% en octobre.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation ressort finalement en repli de 0,2% sur un mois après +0,2% en octobre, et contre -0,3% annoncé initialement. Sur un an, l'HIPC augmente de 3,9%, après +4,5% le mois précédent, et contre +3,8% précédemment estimé.