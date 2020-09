La baisse de l'inflation confirmée en août en France

La baisse de l'inflation confirmée en août en France

(Boursier.com) — La baisse l'inflation est confirmée en août. Selon les données définitives de l'Insee, l'inflation annuelle a atteint 0,2% le mois dernier après +0,8% en juillet. Cette baisse de l'inflation résulte d'un repli des prix des produits manufacturés, en lien avec le décalage des soldes d'été, et d'un ralentissement de ceux de l'alimentation. En revanche, les prix de l'énergie baissent moins sur un an qu'en juillet. Enfin, les prix des services et du tabac augmentent au même rythme que le mois précédent, précise l'Insee. En séquentiel, les prix à la consommation reculent de 0,1% après +0,4% en juillet.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressort à 0,2% après +0,9% le mois précédent.