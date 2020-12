L'Or retrouve les 1.900 dollars, puis retombe

(Boursier.com) — L 'or, qui brillait en début de journée, dépassant même la barre des 1.900 dollars, perd désormais 0,5% à 1.872$. Le métal précieux n'échappe pas au retour de la volatilité dans les salles de marché dans un environnement pour le moins incertain. La propagation d'une nouvelle souche du coronavirus en Angleterre, qui a amené plusieurs pays à suspendre leurs liaisons avec le Royaume-Uni, a en effet ravivé les craintes sur la reprise de l'économie mondiale. L'accord entre les principaux élus républicains et démocrates du Congrès sur un plan de relance équivalent à environ 900 milliards de dollars profitait également initialement à la relique barbare dans la mesure où il augmente les perspectives de remontée de l'inflation.

"Le contexte mondial de taux d'intérêt bas et de politiques d'assouplissement quantitatif percutantes ne va pas changer facilement - et donc, en ce moment, le marché regarde attentivement si le stimulus américain pourra être solidement mis en oeuvre sur le terrain", explique la société de courtage chinoise Huatai Futures. Avec un certain optimisme renouvelé concernant la plan de relance, un ralentissement des sorties des ETF et des attentes d'une reprise de l'inflation, "le marché retrouve de l'appétit pour l'or". Mais pas assez pour maintenir le mouvement haussier matinal...