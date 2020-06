L'or repart de l'avant, les encours des ETF au sommet

L'or repart de l'avant, les encours des ETF au sommet









Les achats d'or par les fonds cotés adossés au métal jaune ont porté les encours à un niveau record en mai. L'once d'or a terminé jeudi à 1.727,40$ (+1,3%) et gagne 13,5% depuis le début de l'année.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'or a progressé jeudi pour la première fois en 4 séances, profitant d'une pause dans le "rally" des marchés d'actions et d'un accès de faiblesse du dollar, sur fond d'injections massives de liquidités de la part des banque centrales, la BCE ayant annoncé jeudi une rallonge de 600 milliards d'euros pour faire face à la pandémie de Covid-19.

Le cours du contrat à terme d'août sur le métal jaune a repris jeudi soir 1,3% à 1.727,40$ l'once à la clôture du Comex. Il progresse désormais de 13,6% depuis le début de l'année, et n'est plus qu'à 2,5% de son plus haut annuel, près de 1.770$, inscrit le 14 avril dernier.

L'or a été secoué par la crise du Covid-19, tombant à un plus bas de 1.478$ l'once le 19 mars dernier. Les investisseurs paniqués par le krach boursier avaient été contraints de liquider une partie de leurs positions sur l'or pour répondre à des appels de marge et couvrir leurs pertes sur les autres marchés.

La "relique barbare" a toutefois rapidement repris le terrain perdu, retrouvant son statut de valeur-refuge face à la multiplication des risques. Depuis début avril, les cours font preuve de volatilité, mais tous les passages sous le seuil des 1.700$ ont été suivis rapidement de rebonds vers la zone des 1.750-1.770$, sans parvenir cependant à franchir durablement ce niveau.

Records des encours et des actifs sous gestion des ETF or

Les flux de capitaux entrant dans les fonds cotés adossés à l'or (ETF) ont battu des records depuis le début de l'année. Sur les 5 premiers mois de 2020, ces ETF ont acquis 623 tonnes d'or, d'une valeur de 33,7 milliards de dollars, dépassant le précédent record de 591 tonnes inscrit sur les 5 premiers mois de 2009, en pleine crise des crédits "subprimes", selon le dernier rapport mensuel du Conseil mondial de l'or (WGC, World Gold Council) publié jeudi.

Sur le seul mois de mai, les achats ont atteint 154 tonnes, d'une valeur de 8,5 Mds$, en hausse de 4,3% par rapport à avril, ce qui a porté la quantité globale de l'or détenu par les ETF à un niveau record de 3.510 tonnes. Le montant total des actifs sous gestion des ETF adossés à l'or a lui aussi atteint des sommets en mai, à 195 milliards de dollars.

Une accumulation d'incertitudes favorables à l'or

"Alors que les investisseurs cherchent des stratégies efficientes et efficaces pour se protéger du gonflement des déficits budgétaires et des valorisations élevées des actions et des obligations, les stocks d'or des ETF dépassent désormais ceux de chaque pays du monde, sauf ceux des Etats-Unis", a souligné Adam Perlaky, responsable de la recherche en investissements du WGC.

"L'incertitude actuelle sur l'économie et l'emploi, liée à la problématique du Covid-19, les tensions commerciales et les achats continus des banques centrales sont autant de facteurs qui soutiennent les cours de l'or et les flux entrants dans les ETF, même si les autres marchés commencent à se stabiliser", a-t-il ajouté, cité par le site spécialisé 'marketwatch.com'.