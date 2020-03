L'or repart de l'avant après deux semaines difficiles

Le rebond de la "relique barbare" a été favorisé depuis 48 heures par le retour d'un certain calme sur les marchés boursiers, grâce aux effets conjugués d'actions fortes des banques centrales, et d'annonces de plans de soutien budgétaires.

(Boursier.com) — L'or, fortement chahuté ces dernières semaines par la crise du coronavirus, rebondit vivement depuis 48 heures. Mardi, l'once d'or a ainsi regagné 6,4% à 1.660,80$ (contrat à terme d'avril sur le Comex). Le cours du métal jaune avait déjà flambé de 5,6% lundi, effaçant désormais l'essentiel de la baisse de l'ordre de 12% subie sur les deux précédentes semaines. Depuis le début de l'année, l'or progresse à nouveau de 8,6%, exprimé en dollars américains.

Le rebond de la "relique barbare" a été favorisé depuis 48 heures par le retour d'un certain calme sur les marchés boursiers, grâce aux effets conjugués d'actions fortes des banques centrales, et d'annonces de plans de soutien budgétaires de la part des gouvernements, en réponse à la crise provoquée par le Covid-19. Le repli du dollar après son récent "rally" a aussi favorisé les achats d'or, qui n'ont ne revanche pas été découragés par les mesures monétaires ultra-accommodantes annoncées par la Réserve fédérale américaine.

L'or a subi des ventes forcées dans un contexte de panique boursière

Malgré son statut de valeur-refuge par excellence, l'or avait été copieusement vendu depuis deux semaines par des investisseurs en quête de liquidités face à la déroute boursière. Paniqués par l'effondrement des marchés, les investisseurs ont recherché du cash pour couvrir leurs pertes sur d'autres marchés. Ils ont donc été forcés de vendre de l'or, ce marché étant très liquide, avec des acheteurs toujours présents, et plus particulièrement en période de crise.

A moyen terme, les analystes restent confiants dans les vertus de l'or face à une situation économique et géopolitique particulièrement incertaine pour 2020. Les à-coups observés ces derniers temps sur l'or se sont en effet déjà produits lors des précédents krachs boursiers, notamment en 2008, 2001 et 1987. A chaque fois, les investisseurs ont tiré avantage de la liquidité du marché de l'or pour pouvoir répondre aux appels de marge et ensuite, les cours de l'or ont rapidement repris le chemin de la hausse.

Le statut de valeur-refuge de l'or toujours d'actualité

Dans une note publiée lundi, la banque suisse UBS relève que malgré la chute des cours sur les marchés à terme, la demande d'or reste en hausse depuis le début de l'année sur le marché des fonds cotés (ETF) malgré des dégagements observés des dernières semaines. La demande d'or physique (pièces, lingots) est restée très forte ces dernières semaines, même si la demande de bijoux a subi les effets négatifs liés aux mesures de confinement des populations.

De son côté, Arnaud du Plessis, Gérant actions thématiques spécialisé sur l'or et les ressources naturelles chez CPR AM, observe lui aussi que "la situation n'est pas sans rappeler celle observée en octobre 2008 avec la chute de Lehman. Les investisseurs avaient alors soldé ce qu'ils pouvaient afin de couvrir leurs pertes par ailleurs. L'action concertée des banques centrales qui avait suivi a marqué le début d'un formidable rallye de l'or dont les cours ont bondi de plus de $1200/oz durant les 3 années suivantes... Bis Repetita ?", s'interrogeait l'expert dans une note publiée le 5 mars dernier.

Pour CPR AM, "la tendance demeure résolument haussière à moyen-terme (sur l'or). La cible définie à $1.700/oz reste plus que jamais d'actualité avant d'envisager une poursuite du mouvement vers $1.790/1.803/oz (sommets d'octobre 2012, février 2012 et novembre 2011) puis $1.921/oz (sommet historique de septembre 2011)".