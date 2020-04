L'or au plus haut depuis 8 ans !

Crédit photo © CPoR

(Boursier.com) — L’or brille à nouveau ! L’once d’or évolue au plus haut depuis 2012, au-dessus des 1.700$ sur le Comex après avoir touché un peu plus tôt les 1.742$. En prévision d'une période prolongée de taux d'intérêt bas, voire négatifs, les investisseurs se ruent sur le métal précieux que ce soit via des achats physiques ou surtout d’ETF. Selon les données compilées par Bloomberg, l’or détenu via les ETF a augmenté de 47 tonnes la semaine dernière pour atteint un nouveau record de près de 2.838 tonnes. "Les investisseurs mondiaux continuent d'ajouter de l'or à leur portefeuille parce qu'ils s'attendent à une plus grande impression de monnaie", explique à ‘Bloomberg’ George Gero, directeur chez RBC Wealth Management.

Les rumeurs de plan de soutien additionnel aux Etats-Unis soutiennent également le cour du métal dans la mesure où ces nouvelles aides devraient se traduire par une explosion de la dette et, in fine, une hausse de l’inflation. «Des mesures de relance massives diluent effectivement les devises, de sorte que la demande d'or vient de toutes parts", souligne Phil Streible, stratégiste chez Blue Line Futures à Chicago. "Nous pensons qu’un marché haussier sur plusieurs années est en train de se mettre en place car le marché est inondé de stimulants monétaires et fiscaux alors que les taux sont à la limite du zéro", affirment pour leur part les analystes de TD Securities.