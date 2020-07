L'or au plus haut depuis 2011 !

L'or poursuit son ascension...

(Boursier.com) — L'or poursuit son ascension. Dans un environnement toujours incertain, pandémie de Covid-19 oblige, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à miser sur le métal jaune. Résultat, l'once d'or, valeur refuge par excellence, se négocie au-dessus des 1.800$ à Londres, au plus haut depuis septembre 2011.

L'attrait des investisseurs pour la relique barbare est clairement visible du côté des ETF (fonds indiciels cotés) basés sur l'or, qui enregistrent des flux records semaine après semaine. Selon les données compilées par Bloomberg, l'or détenu via les ETF a atteint hier soir 3.235 tonnes, en hausse de 655,6 tonnes depuis le début de l'année. Une progression supérieure à celle observée sur l'ensemble de l'année 2009, qui constituait jusqu'ici un record.

"Les investisseurs couvrent leur exposition à des actifs plus risqués simplement parce qu'il y a une croyance croissante et de plus en plus répandue que toute reprise a peu de chances d'être en forme de V", explique Michael Hewson, analyste marché chez CMC Markets UK. "Les marchés ont généralement tendance à fonctionner à travers un prisme d'optimisme et cet optimisme est actuellement mis à l'épreuve et l'or en profite".

Selon James Steel, analyste métaux précieux chez HSBC Securities, "des taux d'intérêt bas, un accommodement monétaire incluant l'expansion des bilans et de lourdes dépenses budgétaires au niveau mondial dans un avenir prévisible cimenteront et prolongeront le rallye de l'or".

L'augmentation du nombre de contaminations au coronavirus dans le monde, particulièrement aux Etats-Unis où le cap des trois millions de cas a été franchi, a ravivé les craintes pesant sur l'économie mondiale. D'autant que plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont exprimé leur inquiétude quant à l'impact de l'épidémie sur le rythme de la reprise économique, que beaucoup espèrent encore en forme de 'V'.