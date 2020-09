L'or a dégringolé de 5%, une opportunité d'achat ?

L'or a dégringolé de 5%, une opportunité d'achat ?









L'or a subi un coup de tabac cette semaine, retombant à son plus bas niveau depuis deux mois, plombé par un net renforcement du dollar. Mais de nombreux spécialistes, dont Citigroup et UBS, restent optimistes sur le métal jaune.

(Boursier.com) — Après une ascension de 27% depuis le début de l'année, l'or a subi cette semaine un coup de tabac qui l'a ramené à son plus bas depuis deux mois. L'once de métal jaune a ainsi cédé vendredi soir 0,6% pour finir à 1.866,30$, pour le contrat à terme de décembre sur le Comex, ce qui a porté sa baisse à 4,9% sur la semaine.

La "relique barbare" gagne cependant encore environ 22% depuis le début de l'année, profitant des nombreuses incertitudes entourant d'une part l'économie mondiale et l'évolution de la crise sanitaire et d'autre part l'issue de l'élection présidentielle américaine.

Cette semaine, la baisse de l'or a été accentuée par un net rebond du dollar. Les matières premières étant échangées en dollars, une hausse du billet vert renchérit les prix de ces matières pour les acheteurs internationaux. Vendredi soir, l'indice du dollar (qui mesure son évolution face à un panier de 6 devises) a gagné 0,3% à 94,68 points, et affiche un rebond de 1,8% sur la semaine.

L'or a aussi pu pâtir de ventes de la part d'investisseurs ayant besoin de cash pour répondre à des appels de marge à la suite de la chute des cours de Bourse à Wall Street.

Citigroup vise 2.200$ l'once

De nombreux investisseurs estiment toutefois que cette correction de l'or constitue une opportunité d'achat pour le moyen terme. Les stratégistes de Citigroup, notamment, ont conseillé dans une note publiée vendredi d'acheter le métal jaune avec un objectif de 2.200$ l'once. Ils évoquent les incertitudes macro-économiques, qui devraient "pousser les investisseurs à chercher des actifs alternatifs pour préserver leurs actifs liquides".

La banque suisse UBS a aussi publié vendredi une note favorable à l'or, estimant que les incertitudes entourant l'élection présidentielle américaine constituent un facteur de soutien. "Il est possible que l'or continue de s'affaiblir (à court terme : ndlr), mais les incertitudes autour de la présidentielle US devraient s'intensifier, et la Fed devra à terme accroître sa politique monétaire expansionniste. C'est pourquoi nous maintenons notre opinion positive sur l'or", ont expliqué les analystes d'UBS. Ils estiment que l'or devrait à nouveau tester le seuil des 2.000$ l'once avant la fin de l'année.