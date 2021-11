L'Opep+ ne cède pas à la pression, le pétrole recule

Le cartel et ses alliés ont décidé, comme convenu, d'augmenter leur production de 400.000 barils par jour en décembre...

(Boursier.com) — L 'Opep+ n'a pas cédé à la pression. Après une brève réunion, le cartel et ses alliés ont décidé, comme convenu, d'augmenter leur production de 400.000 barils par jour en décembre. L'accord "assurera un marché pétrolier stable et équilibré", selon les principaux producteurs d'or noir de la planète. Le cartel note "l'extrême volatilité et l'instabilité" de certains marchés de l'énergie, mais a conclu que ces problèmes se situent "en dehors des frontières des marchés pétroliers".

Alors que la Maison Blanche et plusieurs grands consommateurs d'or noir appelaient l'Opep+ à ouvrir davantage les vannes afin de faire retomber les prix et d'éviter d'entraver la reprise économique, des approvisionnements supplémentaires pourraient arriver sur le marché malgré ce statu quo. L'organisation n'a en effet jamais été en mesure d'atteindre ses propres objectifs de production en raison des déficits de certains de ses membres, notamment le Nigeria et l'Angola. Si ces pays parvenaient à résoudre leurs difficultés, le marché pourrait voir l'offre mondiale de brut augmenter davantage qu'estimé actuellement.

En attendant, les cours du brut ont effacé leurs copieux gains et pointent désormais en légère baisse.