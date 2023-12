L'OPEP+ devra agir efficacement pour éviter un effondrement du marché pétrolier

L'OPEP+ devra contrôler soigneusement les approvisionnements en pétrole pendant encore cinq ans pour éviter un " effondrement " des cours du brut,...

(Boursier.com) — L 'OPEP+ devra contrôler soigneusement les approvisionnements en pétrole pendant encore cinq ans pour éviter un " effondrement " des cours du brut, selon Rapidan Energy Group. Même si la demande mondiale de pétrole n'atteindra pas son pic avant au moins une décennie, les approvisionnements en provenance de pays extérieurs à l'OPEP - en particulier des États-Unis - augmentent beaucoup plus rapidement que prévu, affirme le cabinet de consulting cité par 'Bloomberg'.

"Au cours des prochaines années, au moins, une gestion de l'offre OPEP+ continuellement unifiée, vigilante et efficace sera nécessaire pour éviter un effondrement des prix du pétrole", selon Rapidan, fondé par l'ancien responsable de la Maison Blanche, Bob McNally. À plus long terme, les perspectives sur le marché de l'or noir semblent fragiles, car des organisations telles que l'Agence internationale de l'énergie prévoient que la consommation atteindra son maximum au cours de cette décennie, alors que les consommateurs se tournent vers les énergies à faibles émissions de carbone et les véhicules électriques pour faire face au changement climatique.

Rapidan - qui avait anticipé à juste titre un effondrement des cours lors de la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie en 2020 - doute que l'amélioration du rendement énergétique et l'adoption des véhicules électriques suffisent à plafonner la demande de pétrole si tôt. "Le consensus à la mode sur le pic de la demande est un mirage", selon le cabinet basé à Washington. "L'incapacité de la demande à atteindre son pic d'ici 2030 sera la prochaine grande surprise qui frappera le marché".

Néanmoins, l'OPEP+ sera confrontée au cours des prochaines années à la pression de l'augmentation de la production de ses concurrents, selon Rapidan. Les approvisionnements hors OPEP augmenteront de 700.000 barils par jour chaque année jusqu'en 2030 - plutôt que les baisses prévues précédemment par le consultant - grâce à la croissance aux États-Unis, en Guyane et au Brésil. L'OPEP+ détient collectivement près de 5 millions de barils par jour de capacité de production inutilisée - soit environ 5% des approvisionnements mondiaux - et doit calibrer son rendement "soigneusement", estime Rapidan. Elle aura l'opportunité de le faire après 2030, lorsque le ralentissement de la croissance de l'offre hors OPEP entraînera un resserrement " sévère " du marché mondial, selon le rapport.

"Les fondamentaux détrempés nécessiteront une gestion efficace de l'offre de l'OPEP+ au cours des cinq prochaines années pour maintenir les prix du pétrole dans une fourchette de 80 à 100 dollars", souligne Rapidan. "Nous supposons que l'OPEP+ gérera avec succès le marché dans la perspective d'un resserrement des conditions plus tard dans la décennie".

En baisse de 1% ce mardi, les cours du brut affichent un repli d'environ 11% à Londres en 2023 malgré une consommation mondiale record. La dégradation du contexte économique et la hausse de la production aux États-Unis et dans d'autres pays hors Opep l'ont emporté sur les dernières réductions de production de l'Arabie saoudite et de ses partenaires.