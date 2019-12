L'once d'or termine l'année en hausse de 18%

L'or reste ferme...

(Boursier.com) — L'or reste ferme à 1.512$ l'once ce lundi après un pic en matinée atteint à plus de 1.515$, ce qui porte la progression du métal jaune à plus de 18% depuis le début de l'année 2019. Les investisseurs restent attentifs à la situation au Moyen-Orient au lendemain de frappes américaines en Irak et en Syrie contre des sites appartenant à un mouvement chiite soutenu par l'Iran.

La baisse des taux d'intérêt, souvent en territoire négatif, a par ailleurs rendu l'or plus attractif aux yeux des investisseurs ces derniers mois... Plusieurs grandes maisons de bourse restent d'ailleurs favorables à l'or pour l'année 2020, à l'image de Goldman Sachs ou d'UBS qui visent un retour dans la zone des 1.600 dollars l'once, un niveau oublié depuis 2013.

Arguments à l'appui

L'achat d'or physique par les banques centrales internationales qui continuent de diversifier leurs réserves reste un des arguments favoris de ces spécialistes, tandis que le dollar apparaît plus affaibli en cette fin d'exercice.

Le calendrier politique est aussi à l'origine des anticipations de ces analystes qui soulignent le degré d'incertitude important lié à la perspective des élections américaines de novembre 2020, et la procédure d'"impeachment" toujours en cours qui menace Donald Trump...