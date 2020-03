L'OMT et l'OMS conviennent de renforcer la coopération pour faire face à la COVID-19

L'OMT et l'OMS conviennent de renforcer la coopération pour faire face à la COVID-19









Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, à la tête d'une délégation, s'est rendue hier au siège de...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, à la tête d'une délégation, s'est rendue hier au siège de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) à Genève pour renforcer l'action concertée des deux institutions face à la flambée mondiale de maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).

Le Directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu la délégation à Genève et remercié l'OMT pour son étroite collaboration depuis le tout début de l'urgence de santé publique en cours actuellement.

À l'issue d'entretiens, les chefs de secrétariat des deux institutions des Nations Unies ont souligné la nécessité de poser les principes d'orientation suivants :

-L'importance de la coopération internationale et d'un leadership responsable en cette période critique ;

-La solidarité du secteur du tourisme et des touristes individuellement, et la responsabilité qui est la leur d'aider à réduire à un minimum la propagation et l'impact de la COVID-19 ;

-Le rôle essentiel que peut jouer le tourisme à la fois pour endiguer la flambée de COVID-19 et pour être en première ligne d'interventions futures.