L'inquiétude grandit aussi sur le marché pétrolier

(Boursier.com) — A l'image des marchés actions, les cours pétroliers perdent encore du terrain ce vendredi. Le baril de brut léger américain pour livraison août recule de 1,7% à 68,3 dollars sur le Nymex tandis que le baril de Brent de la mer du Nord de même échéance cède 1,6% à 73$ à Londres et porte son déclin hebdomadaire à près de 5%. La posture agressive des grandes Banques centrales suscite l'inquiétude des opérateurs concernant la vigueur de l'économie mondiale et in fine la demande de carburant.

Très prudent, le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, a déclaré cette semaine que deux autres hausses de taux de 25 points de base chacune d'ici la fin de l'année étaient "une assez bonne supposition" alors que le marché espérait jusqu'ici une fin prochaine du cycle de resserrement monétaire de la Fed. "Nous sommes bloqués dans une fourchette, mais les prix sont freinés par les inquiétudes concernant l'économie, l'économie en général", déclare à 'Reuters' Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group.

Malgré l'annonce d'une repli des réserves de brut aux Etats-Unis la semaine passée, les investisseurs restent sur la défensive. "Compte tenu de la baisse du pétrole brut et des augmentations très modestes des stocks de produits raffinés, j'aurais pensé que nous aurions une meilleure réponse du marché, mais le marché du brut et des produits raffinés est simplement plombé par des taux d'intérêt plus élevés", note de son côté Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates à Houston. De plus, si la demande estivale de carburant aux États-Unis est plus élevée qu'il y a un an, elle reste près de 5% inférieure aux niveaux d'avant la pandémie de 2019.

"Les inquiétudes concernant la baisse de la demande pour des raisons économiques et structurelles dans les pays développés et la possibilité que la reprise de la demande en Chine se révèle décevante pèsent sur le prix", résument les analystes de la Commerzbank. Un bond des exportations de brut de l'Iran n'a fait que renforcer l'ambiance lourde du moment sur le marché de l'or noir, et ce malgré les dernières décisions de l'Arabie saoudite.