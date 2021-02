L'inflation s'essoufflerait déjà en février en France

(Boursier.com) — L 'inflation annuelle repartirait à la baisse en février. Selon les données provisoires de l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 0,4% sur le mois après +0,6% en janvier. L'inflation baisserait en lien avec le repli des prix des produits manufacturés et le ralentissement des prix des services et de l'alimentation. L'inflation serait quasi stable pour le tabac et les prix de l'énergie baisseraient moins, sur un an, que le mois dernier. Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,1%, après +0,2% en janvier.

Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à +0,7% après +0,8% en janvier et contre +0,5% de consensus. Sur un mois, elle serait stable après +0,3% le mois précédent.