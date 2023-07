L'inflation s'essouffle aussi en Allemagne

L'inflation reflue aussi en Allemagne...

(Boursier.com) — L 'inflation reflue aussi en Allemagne. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, les prix à la consommation augmenteraient de 6,2% sur un an en juillet après +6,4% en juin. En séquentiel, les prix progresseraient de 0,3% comme au mois précédent, et en ligne avec les attentes. Harmonisée aux normes européennes, l'inflation annuelle ressortirait à 6,5%, contre 6,8% en juin, et +6,6% de consensus. En juillet, les prix alimentaires continuent d'afficher une croissance supérieure à la moyenne (+11%) par rapport au même mois de l'année précédente. La hausse des prix de l'énergie a de nouveau été un peu plus élevée (+5,7%). Cela s'explique, entre autres, par un effet de base causé par une baisse en juillet 2022, précise Destatis.