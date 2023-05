L'inflation s'essouffle aussi en Allemagne

Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de l'inflation dans la zone euro...

(Boursier.com) — Les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté de l'inflation dans la zone euro. Selon les données préliminaires de l'Office fédéral de la statistique, le taux d'inflation annuel, calculé aux normes européennes, s'est établi à 6,3% en mai contre 7,6% en avril et contre un consensus logé à 6,7%. En séquentiel, les prix à la consommation reculeraient de 0,2%, après +0,6% en avril, et contre +0,2% attendu. Aux normes locales, l'inflation annuelle ressortirait à 6,1%, après +7,2% le mois précédent, et contre +6,5% de consensus.